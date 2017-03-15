Президент розповів, як Росія починала окупацію Донбасу

Президент України Петро Порошенко зазначив, що Росія розпочала окупацію Донбасу збройним вторгненням з танками та «добровольцями», після чого на територію України увійшли регулярні війська РФ. Як передає кореспондент УНІАН, про це Порошенко повідомив в інтерв'ю українським телеканалам.

Президент зазначив, що потім на цих територіях відбулось знищення української банківської системи, була запроваджена рубльова зона і почалася експропріація підприємств – проте не всіх, деякі залишались до нещодавнього часу під українською юрисдикцією.

«Яким чином Росія починала окупацію Донбасу? Першими прийшли танки зі зброєю, амуніцією. Це було тим, що перше почало постачатися разом з так званими «добровольцями» з Росії», - заявив Порошенко.

«Далі прийшло знищення банківської системи, далі прийшли регулярні війська, потім була запроваджена рубльова зона і витіснення гривні, потім почалася експропріація маленьких і дрібних підприємств, ринків, ресторанів, кафе і таке інше», - додав він.

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Але, за словами глави держави, на неконтрольованій урядом території все ще залишалися островки України, де зарплати виплачувалися в гривні, і це були єдині місця, де функціонувала українська національна валюта, де не платили податки до так званих бюджетів «ЛНР», «ДНР» або РФ, і в повному обсязі податки сплачувалися Україні, де забезпечувалася зайнятість.

«Люди чітко розуміли, що працювали на українських великих підприємствах і залишалися нехай на окупованій території, але під українською юрисдикцією, розуміли, що це Україна», - зауважив Порошенко.

«Це були островки України, якорі, якими ця територія трималася за Україну. Безумовно, ми збиралися їх використатися при реінтеграції, при поверненні України на Донбас і при поверненні Донбасу в Україну, це були базові плацдарми», - додав президент.

Як повідомляв УНІАН, РНБО на засіданні сьогодні, 15 березня, ухвалила рішення про тимчасову заборону переміщення товарів через лінію розмежування у зоні АТО до повернення бойовиками під юрисдикцію України захоплених підприємств, вартість яких оцінюється в 2 млрд доларів.