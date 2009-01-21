Експерти ЄС дали поради Обамі щодо України і Грузії

Експерти Інституту з питань безпеки, який є аналітичним центром ЄС, радять президенту США Бараку Обамі нині відмовитися від планів швидкого просування України та Грузії до НАТО. Про це повідомляє Німецька хвиля.

Відповідно до аналітичного звіту “Європейський погляд на нову зовнішню політику США”, Сполучені Штати наштовхуються на небажання Росії співпрацювати у таких важливих питаннях, як Іран, Афганістан, Північна Корея, нерозповсюдження зброї масового знищення та розвитку держав - колишніх радянських республік.

Розрив між Москвою та Вашингтоном дедалі зростає. Водночас на кону стоять європейська та світова безпека та процес реформ і нерозв`язані конфлікти на теренах колишнього СРСР. На пострадянському просторі США пов’язують питання демократизації із заполітизованим питанням розширення НАТО на Схід, що викликає опір Москви.

Втім, на думку експертів, процвітання у колишніх республіках Радянського Союзу залежить в першу чергу від того, чи добре функціонуватиме трикутник співпраці “США-ЄС- Росія”. “Новій адміністрації у Білому домі потрібно утриматися від переслідування цілі приєднання України та Грузії до НАТО як першочергової і налаштуватися на підтримку розвитку демократії у цих країнах. Євросоюз же має стати більш послідовним у регіоні”, - зауважують експерти.

На жаль, йдеться у звіті, Москва не сигналізує готовності до співпраці. Саме тому політики у США та ЄС мають усвідомлювати, що швидкого вирішення усіх проблем не буде. Хоча як Вашингтону, так і Брюсселю варто нині розробити дієву стратегію покращення співпраці, як з країнами СНД, так і з Росією.