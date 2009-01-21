Тимошенко про РНБО, істерику і кандидатів у президенти від RUE

Прем`єр-міністр Юлія ТИМОШЕНКО вважає, що компанія «РосУкрЕнерго» планувала кошти, отримані від поставок газу до України у 2009 році, направити на виборчу кампанію двох кандидатів у президенти України.

Про це вона сказала сьогодні у прямому ефірі «5-го каналу».

Ю.ТИМОШЕНКО відзначила, що, пропонуючи Росії завищену ціну на газ, чим були зірвано переговори 31 грудня, «РосУкрЕнерго» мала намір залишитися посередником у відносинах НАК «Нафтогаз України» і ВАТ «Газпром», а отримані кошти у розмірі 2,5 - 3 млрд. доларів направити саме на ці цілі.

Саме те, що на сьогодні вдалося ліквідувати посередника, «РосУкрЕнерго», і стало «істерикою у Секретаріаті Президента», слідством чого є засідання РНБО, призначене на 23 січня, заявила прем`єр.

«Тому істерика мені зрозуміла, тому що усі ці кошти мали піти для двох кандидатів на президентську виборчу кампанію. Я хочу сказати, що ці шановні панове цих коштів не одержать. Усі ці кошти, які можна буде отримати, будуть надбанням країни, надбанням НАК «Нафтогаз», - сказала вона.