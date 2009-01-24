"Інтер" захисту від Фірташа не потребує - відповідь Тимошенко

U.A. Inter Media Group, до складу якої входить телеканал «Інтер», занепокоєна заявою прес-служби Кабінету Міністрів України. Про це йдеться у офіційній відповіді U.A. Inter Media Group на заяву прес-служби Кабінету Міністрів України, переданій УНІАН.

У заяві Кабміну, стверджують у PR-службі телеканалу "Інтер", викладено викривлені дані щодо акціонерів групи.

“Структура власності U.A. Inter Media Group є прозорою і неодноразово розкривалась у ЗМІ. Кінцевим власником групи є Валерій Хорошковський. Сам факт того, що прес-служба органу виконавчої влади ставить під сумнів фінансові джерела каналу, з точки зору державної етики є неприпустимим”.

U.A. Inter Media Group, що є однією з найбільших медіагруп у Східній Європі, стурбована намаганням втрутитись у її діяльність шляхом оприлюднення органом державної влади неправдивих відомостей та своїх оціночних суджень, йдеться у відповіді Тимошенко. Тому U.A. Inter Media Group залишає за собою право звернутися до суду за компенсацією збитків, яких вона може зазнати внаслідок необґрунтованих заяв Кабінету Міністрів України.

Нагадаємо, що Тимошенко хоче “знайти нормального іноземного інвестора, який би придбав телеканал «Інтер» і позбавив його корупційного впливу пана ФІРТАША». Телеканал «Інтер» має перейти до іноземного інвестора, щоб позбутися корупційного впливу одного із засновників компанії «РосУкрЕнерго» бізнесмена Дмитра ФІРТАША , заявила прем’єр-міністр журналістам.

«Я надзвичайно зацікавлена, щоб в країні була свобода слова. І тому я вважаю, що потрібно знайти нормального інвестора для каналу «Інтер». Зрозуміло, що партія «Батьківщина» не може бути покупцем, тому що ми не маємо таких грошей. Але треба , - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Довідка: Медіагрупа U.A. Inter Media Group Limited заснована у 2005 році. Група володіє 61% акцій «Української незалежної ТВ-корпорації» (телеканал «Інтер»), 90% «Кіно-ТБ» (телеканал «Ентер Фільм»), 90% «Музика-ТБ» («Ентер Музика»), телеканалами К1, К2, «Мегаспорт», 60% акцій телеканалу НТН та іншими медіа-активами. Директор медіагрупи - Олена Хорошковська. Медіагрупа є членом Європейської Бізнес Асоціації, а також Американської Торгівельної Палати в Україні.