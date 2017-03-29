Скандальному депутату-"геєборцю" з РФ заборонили в'їзд до України (документ)

Одіозному депутату Держдуми Віталію Мілонову, який порівняв Україну з Африканською Республікою Габон, заборонений в'їзд у країну. Про це йдеться у відповіді Служби безпеки України (СБУ), передає "Обозреватель".

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"Повідомляємо, що станом на сьогодні в кримінальних провадженнях, які розслідуються слідчими органами безпеки, повідомлення про підозру вказаному вами громадянину не здійснювалося, кримінальне провадження щодо нього не починалися і не розслідувалися. Вказаному вами громадянину заборонений в'їзд на територію України органами СБУ", — повідомили у відомстві.

Раніше Мілонов висунув ідею не пускати ЛГБТ-активістів у Росії, оскільки країна має проводити політику, альтернативну "диктату світового морального розкладання, що розповзається з протилежного берега Атлантики".