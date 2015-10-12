Скандальний російський депутат Мілонов запропонував Лаврову не пускати геїв до РФ

Відповідне звернення направлено главі російського МЗС Сергію Лаврову, пишуть «Известия».

Таким чином Мілонов збирається боротися з вивченим їм законопроектом представника палати представників американського Конгресу, в якому пропонується заборонити в'їзд до США людям, які відповідальні за утиски гомосексуалістів.

«Сумніватися в тому, що наші заокеанські партнери не виконають свого наміру, не доводиться. І цей крок, без перебільшення, стане для Росії відкритим викликом - зруйнування державності і єдності країни завжди починається саме зі знищення культурної пам'яті та історичних традицій народу», - прокоментував депутат пропозицію одного з 435 конгресменів.

За словами Мілонова, американські політики збираються зробити «атаку на основи традицій нашої країни».

Глава синодального відділу РПЦ по взаємодії церкви і суспільства Всеволод Чаплін згоден з Мілоновим і дивується, чому пропозиція не прозвучала раніше.

Читайте такожСкандальний російський депутат Мілонов заявив, що готовий поїхати добровольцем на Донбас

За його словами, люди, що заперечують право на захист «від юності пропаганди», не повинні бути присутніми в країні.

Як повідомляв УНІАН, раніше Мілонов заявив про створення організації зі просування сімейних цінностей у Європі. У серпні депутат звернувся до прем'єра Дмитра Медведєва з проханням створити патріотичний орден для дітей з обов'язковим вступом.

Минулого тижня Мілонов запропонував Ельвірі Набіулліної змінити дизайн рубля через «герб іншої держави сумнівної легітимності».