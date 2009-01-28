У Тимошенко «відредагували» заяву Пинзеника?

Міністр фінансів України Віктор ПИНЗЕНИК вважає провокацією "факт вчорашньої публікації" листа до прем’єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО щодо економічної ситуації в Україні.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства фінансів України.

“Я не знайомий з публікацією в Інтернеті. Міністр фінансів пише багато доповідних записок уряду. Вони не призначені для публічного обговорення. Матеріали, що підлягають публічному обговоренню, розміщуються на сайті Міністерства фінансів України. Факт вчорашньої публікації я розцінюю як провокацію”, - саме так виглядає повний текст заяви В.ПИНЗЕНИКА, оприлюдненої на сайті Міністерства фінансів України.

Але, як вже повідомляв УНІАН, Управління у зв’язках зі ЗМІ Секретаріату Кабінету міністрів України сьогодні вранці від імені В.ПИНЗЕНИКА оприлюднило заяву дещо іншого змісту.

«Міністр фінансів України не пише ніяких таємних доповідних записок уряду. Факт вчорашньої публікації в деяких ЗМІ «таємного докладу» я розцінюю як сфальсифіковану провокацію», - заявив В.ПИНЗЕНИК.

Прес-служби Міністерства фінансів та Кабінету міністрів України просять засоби масової інформації зняти матеріали стосовно «секретної доповідної» та утриматися від провокаційних публікацій на цю тему.

Відмінності між двома заявам одразу ж кидаються в око. Якщо ПИНЗЕНИК в оригіналі “пише багато доповідних записок уряду”, які “не призначені для публічного обговорення”, то ПИНЗЕНИК у редакції Кабміну “не пише ніяких таємних доповідних записок уряду”.

Якщо ПИНЗЕНИК у оригінальній заяві факт публікації у Інтернеті нібито його листа до Ю.ТИМОШЕНКО розцінює “як провокацію”, то ПИНЗЕНИК після редагування у Кабміні той же самий факт розцінює вже як “як сфальсифіковану провокацію”.