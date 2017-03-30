Посол США зустрілася з керівниками Вінниччини

У рамках офіційного візиту на Вінниччину Надзвичайного та Повноважного Посла США в Україні Марі Йованович сьогодні відбулась зустріч з керівниками області та міста.

У зустрічі взяли участь голова обласної державної адміністрації Валерій Коровій, голова обласної Ради Анатолій Олійник, Вінницький міський голова Сергій Моргунов, заступник вінницького міського голови Владислав Скальський, директор Департаменту міжнародного співробітництва та регіонального розвитку облдержадміністрації Володимир Мережко та виконуючий обов’язки директора Агенції регіонального розвитку Вінницької області Валерій Нікітюк.

В ході зустрічі обговорено питання щодо процесу децентралізації в Україні, проведення реформ в економічній та соціальній сферах, розвитку підприємництва та залучення іноземних інвестицій.

«Вінницька область на сьогоднішній день відрізняється дуже позитивною динамікою розвитку. Якщо говорити про економічний уклад, то слід відмітити, що Вінницька область вдало використала загальні тенденції на світових ринках. Ми змогли залучити потужні інвестиції і створити дійсно конкурентне середовище. Це пішло на користь бізнесу, і створило передумови того, що сьогодні ми з впевненістю дивимось в майбутнє. Одним з прикладів залучення іноземних інвестицій є те, що в місті Вінниці будується великий машинобудівний завод компанії UBC. На сьогоднішній день ми активно працюємо в напрямку бюджетної децентралізації, що сприяло зростанню місцевих бюджетів вдвічі. В Україні дійсно відбуваються великі зміни. І наше завдання, як представників влади, аби прості люди змогли відчути реальне покращення рівня життя. Адже зміни, в першу чергу, відбуваються на регіональному рівні», – зазначив Валерій Коровій

Також голова обласної державної адміністрації висловив щиру вдячність керівництву Сполучених Штатів Америки в особі Марі Йованович за ту потужну підтримку, як економічну, так і політичну, яка надається Україні.

«Я дуже рада, що у вас відбуваються дійсно позитивні зміни. Колосальні зміни вже відбулись за останні 3 роки, але багато ще потрібно зробити. Я бачу, що ми однаково дивимось на речі та події, що відбуваються в Україні. Впевнена, зараз ми переживаємо справді переламний момент в історії України.

США горді тим, що мають можливість підтримати український народ в цей нелегкий для вашої країни час. Зазначу, що безпекове партнерство Сполучених Штатів і України дуже міцне. І в певній мірі ми вже починаємо вчитись у вас. На мене справляє велике надихаюче враження ваша винахідливість і новаторство у проведенні реформ. Я спостерігаю прояви цього постійно. Наголошую, що нам дуже приємно бути вашими партнерами у всіх цих сферах», –відзначила Марі Йованович.