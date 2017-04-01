Конгрес ЄНП ухвалив резолюцію про розробку так званого "Плану Маршалла для України"

Конгрес Європейської народної партії ухвалив резолюцію про розробку довгострокового плану підтримки України - так званого «Плану Маршалла для України».

Про це президент України Петро Порошенко повідомив у Facebook.

«Чудова звістка з Мальти за результатами мого візиту для участі в Конгресі Європейської народної партії. Щиро дякую родині ЄНП за схвалення за ініціативою наших литовських партнерів дуже важливої Резолюції про розробку довгострокового плану підтримки України, так званого «Плану Маршалла для України»!», - написав Порошенко.

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За його словами, ця резолюція є доказом рішучості «найвпливовішої політичної родини Європи у підтримці нашої держави на шляху реформ і прагненні всіма можливими засобами допомогти Україні реалізувати її євроінтеграційні прагнення і досягти відповідності Копенгагенським критеріям членства в ЄС відповідно до статті 49 Договору про Європейський Союз».

«Іншими словами, Європейська народна партія визнала європейську перспективу України і готова у конкретний спосіб допомогти нам досягти цієї стратегічної мети», - зазначив президент.

Він додав, що з нетерпінням очікує на подальші кроки європейських партнерів із реалізації ідеї створення «Плану Маршалла для України» і висловив готовність обговорити це питання під час наступних контактів з лідерами інституцій та держав-членів ЄС.

Також президент подякував ЄНП за засудження агресії з боку Російської Федерації проти України.

«Високо ціную підтверджену в резолюції тверду підтримку незалежності, суверенітету та територіальної цілісності нашої держави з боку Європейської народної партії, а також рішучість продовжувати політику невизнання спроби анексії Криму та здійснення санкційного тиску на Росію до повного виконання Мінських угод та відновлення контролю Україною над українсько-російським державним кордоном». – написав він.

Крім того, Порошенко додав, що повністю поділяє «чітку обумовленість подальшої нормалізації відносин між Європейським Союзом та Росією з припиненням російської агресії проти України».

«Як я наголошував під час свого виступу на Конгресі, «без миру та стабільності в Україні не може йти мови про безпечне і процвітаюче майбутнє Європи. Маємо об’єднати наші зусилля для повернення Донбасу і Криму в Україну і для вигнання російського агресора з України», - наголосив він.

Як повідомляв УНІАН, 29-30 березня Порошенко на Мальті взяв участь у Конгресі ЄНП на тему: «Майбутнє Європи», а також у розширеному саміті ЄНП.