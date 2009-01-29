Кужель вважає, що Пинзеник як міністр фінансів – повний нуль

У Олександри Кужель, голови Держкомітету з підприємництва, скандал навколо доповідної записки Пинзеника Тимошенко з приводу стану української економіки викликає асоціації з фільмом "Діамантова рука": "Всё, шеф, гипс снимают, клиент уезжает!".

Кужель вважає міністра фінансів Пинзеника ученим... без практичних навиків керівництва економікою. Про це вона заявила в прямому ефірі програми «Шустер live» на телеканалі «Україна». «Людина жодного дня не працювала на жодному підприємстві – працює тільки в науці. Він про живу економіку поняття не має».

На зауваження журналіста, чи розуміє вона, про що говорить: «Ви зараз кажете всій країні, що людина, яка рік була у цій країні міністром фінансів, – повний нуль», Кужель відповіла: «Так! Моя думка – так».

Також вона нагадала, що ще в 95-му році з парламентської трибуни заявляла, що «є ленінізм, є комунізм, а є пинзецизм...»

Довідка УНІАН: Олександра Кужель рішенням Кабінету міністрів 21 січня отримала посаду голови Державного комітету України з питань регуляторної політики і підприємництва.