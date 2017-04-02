Порошенко 4-5 квітня відвідає з офіційними візитами Латвію та Данію
У рамках візитів заплановано ряд зустрічей та заходів.
Президент України Петро Порошенко у вівторок, 4 квітня, відвідає з офіційним візитом Латвійську Республіку. 5 квітня він здійснить офіційний візит до Королівства Данія.
Про це УНІАН повідомили у прес-службі глави держави.
Під час візиту заплановані зустрічі Порошенка з президентом Латвії Раймондсом Вейонісом, прем’єр-міністром Латвії Марісом Кучинскісом, а також спікером Саейма (парламенту) Латвії Інарою Мурнієце.
Також український президент відвідає Національний реабілітаційний центр «Вайварі» у Юрмалі, де проходять реабілітацію українські військовослужбовці.
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Крім того, поінформували у прес-службі, заплановано підписання низки двосторонніх документів.
Як повідомили у прес-службі глави держави, в рамках візиту заплановані зустрічі Порошенка з прем’єр-міністром Данії Ларсом Люкке Расмуссеном та спікером Фолькетингу (парламенту) Данії Пією К’єрсгор.
Також президент України матиме аудієнцію у королеви Данії Маргрет ІІ.
Крім того, заплановано зустріч глави держави з керівництвом провідних данських компаній.