Порошенко і Туск зустрілися на Мальті, виступивши за збереження санкцій ЄС проти Росії

Президент України Петро Порошенко провів зустріч з президентом Європейської Ради Дональдом Туском, в ході якої співрозмовники виступили за збереження санкцій Європейського Союзу проти Росії до повного відновлення територіальної цілісності України та якнайшвидше надання українцям безвізового режиму.

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Як повідомили УНІАН у прес-службі глави української держави, зустріч відбулась у рамках саміту Європейської народної партії на Мальті.

Порошенко привітав Туска з переобранням на посаду президента Європейської Ради і висловив впевненість, що він і надалі буде активно підтримувати Україну.

«Лідери обговорили останні події на Донбасі і засудили дії Росії, спрямовані на порушення Мінських домовленостей та підрив мирного процесу. Співрозмовники підтвердили важливість збереження санкцій Європейського Союзу проти Росії до повного відновлення територіальної цілісності України, включаючи Крим», - йдеться в повідомленні.

Президенти висловили сподівання на якнайшвидше завершення процесу ратифікації Угоди про асоціацію між Україною та ЄС, а також запровадження безвізового режиму для громадян України.

Порошенко та Туск також обговорили підготовку до наступного саміту Україна-ЄС.

Туск підтримав курс українських реформ та висловився за подальше зближення України з Європейським союзом.