Порошенко призначив посла України в Румунії
00:07, 05 квітня 2017Політика
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Порошенко призначив послом України в Румунії Олександра Банькова.
Порошенко призначив посла України в Румунії / Фото president.gov.ua
Президент України Петро Порошенко призначив Олександра Банькова надзвичайним і повноважним послом України в Румунії.
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Про це йдеться в указі глави держави №99 від 4 квітня.
«Призначити Банькова Олександра Сергійовича надзвичайним і повноважним послом України в Румунії», - сказано в документі.
Раніше УНІАН повідомляв, що президент України Петро Порошенко призначив Ігоря Кизима послом України в Білорусі. Крім того, глава держави також призначив Віктора Недопаса послом України в Республіці Ірак.
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