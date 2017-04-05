Порошенко призначив посла України в Румунії

Президент України Петро Порошенко призначив Олександра Банькова надзвичайним і повноважним послом України в Румунії.

Читайте такожУкраїнський посол у Польщі розповів, кого вважає відповідальним за обстріл консульства в Луцьку

Про це йдеться в указі глави держави №99 від 4 квітня.

«Призначити Банькова Олександра Сергійовича надзвичайним і повноважним послом України в Румунії», - сказано в документі.

Раніше УНІАН повідомляв, що президент України Петро Порошенко призначив Ігоря Кизима послом України в Білорусі. Крім того, глава держави також призначив Віктора Недопаса послом України в Республіці Ірак.