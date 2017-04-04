Депутати кличуть "на килим" до Ради керівників НКРЕКП та Нацагентства з питань запобігання корупції

Народні депутати проголосували за запрошення до Верховної Ради голови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг Дмитра Вовка та голови Національного агентства з питань запобігання корупції Наталію Корчак.

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Як передає кореспондент УНІАН, за запрошення Вовка проголосували 212 (при необхідних 150) із 367 народних депутатів, зареєстрованих у сесійній залі.

За запрошення Корчак проголосували 208 (при необхідних 150) із 365 депутатів.

Голова Верховної Ради України Андрій Парубій не виключив, що вони будуть запрошені на завтрашнє засідання парламенту, але зазначив, що для цього йому необхідно провести перемовини щодо їх можливості в певний час прийти до ВР.

“Мені треба з ними провести переговори, щоби з’ясувати, коли вони можуть прийти, і чи вони є в Україні, і чи є вони на робочих місцях”, - додав Парубій.