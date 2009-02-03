Литвин: від Верховної Ради залежить, чи буде взагалі країна

Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН наголошує, що парламент не буде «обслуговувати конфлікти», які створюються за його межами.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час відкриття четвертої сесії Верховної Ради України шостого скликання.

В.ЛИТВИН зазначив, що від Верховної Ради «залежить, що буде з країною сьогодні і що буде завтра і чи буде взагалі країна».

За його словами, не можна допустити того, щоб робота Верховної Ради буде зведена «до обслуговування конфліктів».

В.ЛИТВИН наголосив: «Ми тут обслуговуємо конфлікти, які за межами Верховної Ради України». За його словами, «ці конфлікти міжособистісні видаються за державну турботу про Україну», і «це є абсолютно аморально».

Він нагадав, що протягом минулого року із 151 пленарного засідання Верховна Рада не розпочинала засідання і не працювала 55 разів. Він зазначив, що цього не можна допускати.