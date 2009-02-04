Турчинов підтвердив, що уряд веде переговори про зовнішні кредити

Перший віце-прем’єр міністр України Олександр ТУРЧИНОВ уважає, що залучення зовнішніх кредитів в умовах кризи дозволить стабілізувати фінансовий сектор України.

Таку думку О.ТУРЧИНОВ висловив учора в прямому ефірі 5 каналу.

“Безумовно, в умовах кризових явищ залучення додаткових ресурсів – це додаткова стабілізація, в першу чергу, нашого фінансового ринку. А саме з цього розпочнеться і кредитування реальної економіки”, – сказав перший віце-прем’єр міністр.

Він підтвердив інформацію про те, що уряд України проводив переговори щодо надання Україні кредитних ресурсів із шістьма країнами, дві з яких попередньо погодилися виділити кошти. Водночас О.ТУРЧИНОВ не назвав ці дві країни. “Що стосується фінансових переговорів, на відміну від якихось політичних сенсацій, на які страждають і ЗМІ, і політики, це питання не варто озвучувати, поки не буде досягнутий реальний конкретний результат”, – пояснив він.

Як повідомляв УНІАН, 3 лютого прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО повідомила, що уряд веде переговори з шістьма країнами, в яких спостерігається фінансова стабільність, для забезпечення фінансування планового дефіциту бюджету. «У банках сьогодні фінансувати планові дефіцити неможливо унаслідок світової кризи, тому ми ведемо дискусію з країнами», - зазначила прем’єр-міністр. «Із шести країн, з якими ми ведемо дискусію, дві погодилися на такий крок. І Україна зможе профінансувати плановий дефіцит бюджету», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.