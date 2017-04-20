У схемі розтрати 17 мільйонів доларів ДП "СхідГЗК" брала участь австрійська компанія-посередник – САП

У схемі розтрати 17,28 млн дол. ДП «СхідГЗК», за підозрою у вчиненні якої затримано екс-нардепа Миколу Мартиненка, брала участь австрійська компанія-посередник Steuermann.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький.

Читайте такожУ мережі з’явилось відео затримання екс-нардепа Мартиненка

Керівник САП зазначив, що антикорупційною прокуратурою після виконання вказівок прокурора - процесуального керівника погоджено повідомлення про підозру Мартиненку.

"Досудовим розслідуванням установлено, що в період з 2013 року по 2016 рік злочинною організацією у складі службових осіб ДП «Східний гірничо-збагачувальний комбінат» (далі – ДП «СхідГЗК»), службових осіб «Steuermann Investitions und Handelsgesellschaft mbH» (далі – компанія Steuermann), а також групою осіб, які мали контроль над вказаними підприємствами, у тому числі Мартиненком, було вчинено розтрату коштів ДП «СхідГЗК» в розмірі 17,28 млн. дол. США шляхом неправомірного укладення та подальшого виконання контракту купівлі-продажу уранового концентрату для ДП «СхідГЗК» через австрійську компанію-посередника Steuermann", - наголосив Холодницький.

"У подальшому вказані кошти, перераховано на рахунки компанії Steuermann із використанням офшорних компаній «Wargrave Trading LLP» та «Dallas Fuel SA» керівниками та учасниками злочинної організації обернуто на власну користь", - додав керівник САП.

Наразі Мартиненка доставлено до Національного антикорупційного бюро України для проведення процесуальних та слідчих дій.