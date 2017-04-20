Детективи НАБУ намагаються вручити підозру екс-нардепу Мартиненку, який ховається в приймальні іншого депутата - активіст

Детективи Національного антикорупційного бюро України намагаються вручити підозру колишньому народному депутату Миколі Мартиненку.

Про це у соціальній мережі Facebook повідомив член громадської ради НАБУ, активіст Автомайдану Олексій Гриценко.

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"Микола Мартиненко ховається від вручення підозри НАБУ в приймальні народного депутата Дзендзерського Дениса", - повідомив Гриценко.

Як повідомляв УНІАН, 14 квітня Апеляційний суд скасував ухвалу щодо закриття справи екс-депутата Мартиненка.

«14 квітня Апеляційний суд м. Києва підтримав позицію Національного антикорупційного бюро України та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури і скасував ухвалу Солом’янського райсуду Києва, якою, фактично, змушували припинити досудове розслідування фактів отримання неправомірної вигоди при закупівлях державного підприємства «НАЕК «Енергоатом» обладнання у чеської компанії Škoda JS (відоме у ЗМІ як «справа Мартиненка»)», - йшлося в повідомленні НАБУ. Відтак, детективи НАБУ продовжують розслідування.

Кримінальне провадження за фактами отримання неправомірної вигоди при закупівлях ДП «НАЕК «Енергоатом» НАБУ зареєструвало у грудні 2015 року. Під час розслідування детективи Бюро встановили факти заподіяння шкоди інтересам ДП «НАЕК «Енергоатом» у розмірі понад 6,4 млн євро через переплату за придбане обладнання у чеського акціонерного товариства «Škoda JS». У розслідуваній схемі задіяні іноземні компанії.

Під час слідства НАБУ направило запити про міжнародну правову допомогу до восьми країн, відповіді на більшу частину з них вже отримані.