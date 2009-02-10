Шуфрич вважає, що розкол у ПР провокує Льовочкін за дорученням Ющенка

Народний депутат України Нестор ШУФРИЧ (фракція Партії регіонів) вважає, що його колега по фракції Сергій ЛЬОВОЧКІН провокує розкол у Партії регіонів за дорученням Президента України Віктора ЮЩЕНКА.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі народного депутата з посиланням саме на Н. ШУФРИЧА.

«Я думаю, що буде оцінена і роль ЛЬОВОЧКІНА в 2005 році, коли він, будучи першим помічником Володимира ЛИТВИНА, розгулював по парламенту в помаранчевій краватці... Роль Сергія ЛЬОВОЧКІНА в тих подіях насправді була не такою вже й скромною, як він сьогодні хоче представити. І йому є що приховувати. Наприклад, коли він водив до КУЧМИ посланників ЮЩЕНКА з єдиною метою: не допустити, щоб крісло Президента дісталося тому, кому воно мало належати по праву – Віктору ЯНУКОВИЧУ», - сказав Н.ШУФРИЧ.

Народний депутат вважає, що С.ЛЬОВОЧКІН ніколи не був публічною людиною. «Це не його стиль. Те, що у відповідальний передвиборний період він раптом став провокувати розкол у нашій партії, і пішов ва-банк – нонсенс. І цілком очевидно, в чиїх інтересах він це робить. Я навіть не сумніваюся, що саме для цього він і опинився раптом - саме в 2007 році - у рядах Партії регіонів і навіть встиг зробити стрімку кар`єру. Мабуть його господарям сьогодні дуже несолодко, якщо вони кинули у відкритий бій такого цінного агента», - додав він.

У той же час Н.ШУФРИЧ вважає, що дії С.ЛЬОВОЧКІНА будуть безуспішними. «Сьогодні ні в кого немає сумніву, що Партія регіонів є не тільки найпотужнішою політичною силою України, але й найбільш згуртованою. Своє завдання професійний провокатор С.ЛЬОВОЧКІН уже провалив - з Партією регіонів такі номери не проходять. Після того, як він почав ці «розбірки», при цьому образивши своїх товаришів, цей процес уже набуває незворотнього характеру, і ми змушені будемо розставити всі крапки над «і», - заявив народний депутат.

Як повідомляв УНІАН, заступник керівника фракції Партії регіонів С.ЛЬОВОЧКІН 9 лютого заявив, що «певною мірою» розгляд у парламенті питання про відставку уряду «не був своєчасним». При цьому він спростував звинувачення однопартійців на свою адресу про те, що він форсував відставку Юлії ТИМОШЕНКО з посади прем`єр-міністра без консолідації необхідних 226 голосів депутатів.

С.ЛЬОВОЧКІН зазначив, що у разі, якщо хтось наполягатиме, то він обнародує стенограму зборів фракції Партії регіонів, де йшлося про ініціювання відставки уряду, і «всі дізнаються, хто ж насправді був автором ідеї, яку чомусь приписують мені і Юрію БОЙКУ».

Як заявив С.ЛЬОВОЧКІН, «той, хто ініціював питання про відставку уряду в парламентському залі саме зараз, спрацював на користь БЮТ». При цьому він не назвав ніяких прізвищ.