У Польщі націоналісти розібрали пам’ятник воїнам УПА (фоторепортаж)

У селі Грушовичі в Підкарпатському воєводстві Польщі 26 квітня розібрали пам’ятник воїнам УПА, який до цього вже псували вандали. Про це повідомляє portalprzemyski, передає Європейська правда.

Пам’ятник був споруджений на місцевому цвинтарі 23 роки тому. Село Грушовичі знаходиться поряд із містом Перемишль, де проживає чимала українська громада.

За повідомленнями польського сайту, пам’ятник демонтували члени польських націоналістичних організацій за дозволом місцевої влади як "нелегально встановлений".

На фотографіях видно, як чоловіки у чорних футболках із зображеною на них "антибандерівською" символікою зняли з аркоподібного монумента металевий тризуб, а сам пам’ятник розібрали на частини.

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Також повідомляється, що частини монументу залишатимуться на кладовищі певний час, на випадок, якщо хтось оголосить себе власником або відповідальним за нього.

"Однак, якщо знайдеться хтось, хто захоче використовати їх для будівельних цілей, муніципалітет розгляне такий варіант", - йдеться у повідомлені.

Протест з приводу демонтажу пам’ятника на кладовищі у Грушовичах висловило "Об’єднання українців Польщі". Організація назвала інцидент в Грушовичах "черговою антиукраїнською провокацією".

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Об’єднання українців Польщі наголошує на тому, що демонтаж українського монумента здійснено за два дні до 70-річчя операції "Вісла", під час якої було депортовано близько 140 тисяч українців до Польщі.

Заходи, присвячені цій даті відбуватимуться в Перемишлі з 28 квітня до 1 травня, тож не виключено, що польські радикали прагнуть спровокувати конфлікт із українською громадою.

Як повідомляв УНІАН, 10 березня у Львові на Вулецьких пагорбах (нині Студентський парк) невідомі розмалювали червоною фарбою пам’ятник польським професорам, розстріляним у 1941 році, а також зробили напис чорною фарбою «Смерть ляхам».

12 березня на місці польських поховань у смт Підкамінь Бродівського району вандали облили фарбою меморіал загиблим полякам.