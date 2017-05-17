Провайдер "Ланет" обіцяє до кінця травня заблокувати санкційні російські сайти

15:27, 17 травня 2017
Політика
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Директор інтернет-провайдера "Ланет" припускає, що вже до кінця місяця може завершитися процес блокування російських санкційних сайтів.

17 травня указ про блокування набув чинності / Inpress.ua

Провайдер інтернету "Ланет" може заблокувати доступ користувачів до заборонених російських сайтів приблизно до кінця травня.

Про це повідомив директор провайдера Маріан Івасюк в коментарях до свого посту в Facebook.

«Думаю, до кінця місяця все завершиться», – відповів Івасюк на питання про те, як скоро здійсниться блокування.

При цьому він відзначив приблизний план, за яким буде обмежено доступ до санкційних сайтів:

1. Пости з інформацією про альтернативу в ФБ на сторінках ОК+ВК;

2. Підготовка паркових сторінок з інформацією;

3. Зміна скриптів і навчання операторів;

4. Поетапний запуск для запобігання перевантаження вхідних ліній.

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Як повідомляв УНІАН, президент України Петро Порошенко підписав указ про нові санкції проти Росії, які передбачають, зокрема, блокування доступу до соціальних мереж ВКонтакте і Однокласники, а також Яндекса.

Сьогодні, 17 травня, указ вступив в силу.

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Теги: #блокування російських сайтів в Україні#Указ Порошенка про блокування російських сайтів#провайдер Ланет