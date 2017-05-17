Провайдер "Ланет" обіцяє до кінця травня заблокувати санкційні російські сайти

Провайдер інтернету "Ланет" може заблокувати доступ користувачів до заборонених російських сайтів приблизно до кінця травня.

Про це повідомив директор провайдера Маріан Івасюк в коментарях до свого посту в Facebook.

«Думаю, до кінця місяця все завершиться», – відповів Івасюк на питання про те, як скоро здійсниться блокування.

При цьому він відзначив приблизний план, за яким буде обмежено доступ до санкційних сайтів:

1. Пости з інформацією про альтернативу в ФБ на сторінках ОК+ВК;

2. Підготовка паркових сторінок з інформацією;

3. Зміна скриптів і навчання операторів;

4. Поетапний запуск для запобігання перевантаження вхідних ліній.

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Як повідомляв УНІАН, президент України Петро Порошенко підписав указ про нові санкції проти Росії, які передбачають, зокрема, блокування доступу до соціальних мереж ВКонтакте і Однокласники, а також Яндекса.

Сьогодні, 17 травня, указ вступив в силу.