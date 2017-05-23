Житомирщина виконує план з набору контрактників для ЗСУ

Житомирська область виконує планові завдання з набору контрактників для Збройних сил України – з початку року 444 жителі регіону підписали відповідний контракт зі ЗСУ.

Як повідомляє прес-служба Житомирської обласної державної адміністрації, такі дані сьогодні, 23 травня, були озвучені на нараді у Житомирській облдержадміністрації.

За даними прес-служби Житомирської ОДА, з початку поточного року вже 444 жителі Житомирщини підписали контракт зі Збройними силами України, що фактично відповідає плановим завданням, які доведені Житомирщині.

«Майже за 5 місяців цього року в області вже 444 жителі підписали контракт із ЗСУ. Об’єднані територіальні громади також мають включатися в роботу, інформувати населення. Треба розуміти, що це питання безпеки нашої країни» , – зазначив на нараді голова Житомирської ОДА Ігор Гундич.

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За його даними, у другому кварталі цього року найбільш активно заключають контрактів у Новоград-Волинському районі та місті Новограді-Волинському, а також у Житомирі та Бердичеві.

В області триває призов на військову службу. За словами військового комісара Житомирського обласного військового комісаріату Юрія Колесніченка, найкраще спрацювали в організації роботи з призову Андрушівський, Лугинський, Овруцький, Олевський, Ружинський та Чуднівський райони Житомирщини.

Учасники наради обговорили основні моменти в організації призову та інформуванні населення про службу за контрактом, співпраці між військовими комісаріатами та представниками керівництва районів і об'єднаних територіальних громад.