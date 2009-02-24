Тимошенко: ми домовилися про таку ціну на житло, якої в природі не існує

Уряд України планує виділити 1 млрд. грн. на іпотечне кредитування.

Як повідомили УНІАН в Управлінні у зв’язках із засобами масової інформації Секретаріату Кабінету міністрів України, про це прем’єр-міністр Юлія ТИМОШЕНКО заявила сьогодні під час наради з головами обласних рад.

За словами Ю.ТИМОШЕНКО, уже в п’ятницю, 27 лютого, на спеціальній нараді з будівельниками буде вирішуватися питання розподілу цих коштів між регіонами.

«В п’ятницю ми визначимося щодо порядку розподілення всіх квот на незавершене будівництво. Буде пропорційний розподіл між всіма областями», - сказала вона.

Прем’єр-міністр зазначила, що кредитуватися буде незавершене будівництво, готовність якого становить близько 80%.

«Давати цей іпотечний кредит будемо через державні банки і тільки тим, хто купуватиме квартири», - підкреслила глава уряду.

Ю.ТИМОШЕНКО повідомила, що з будівельними компаніями уже досягнуто домовленості щодо встановлення мінімальної вартості такого житла: «Ми домовилися з будівельниками про таку мінімальну ціну на квадратний метр житла, якої в природі в принципі не існує».