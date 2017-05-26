Луценко про справу Гонгадзе: є важливі докази, які не всім сподобаються

Справа про вбивство журналіста Георгія Гонгадзе ще не завершена і в слідства є важливі докази, "які не всім сподобаються".

Про це в ефірі ток-шоу "Право на владу" розповів генеральний прокурор Юрій Луценко, пише ТСН.

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"Чи завершена справа? Ні. У нас є важливі докази, які не всім сподобаються, але вони є. Ця справа також під моїм особистим контролем", - сказав він.

Луценко додав, що розслідування справи про вбивство Гонгадзе буде завершене до кінця терміну його перебування на посаді генпрокурора.

Довідка УНІАН. Гонгадзе зник у Києві 16 вересня 2000 року. У листопаді того ж року в лісі Київської області було виявлено обезголовлений труп, який, за висновками експертів, міг належати Гонгадзе. З тих пір тіло зберігалося в київському морзі.

Найгучніше політичне вбивство в історії України призвело до радикалізації українського суспільства за часів правління на той час президента Леоніда Кучми і дало старт оновленню влади в країні.

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У січні 2013 року Печерський райсуд Києва визнав винним у вбивстві Гонгадзе екс-генерала МВС Олексія Пукача і засудив його до довічного позбавлення волі.

У серпні 2005 року на той час президент Віктор Ющенко, який змінив на посту глави держави Кучму, посмертно присвоїв Гонгадзе звання Героя України.

За день до похорону, 21 березня, президент України Петро Порошенко передав Золоту Зірку Героя України дружині вбитого журналіста Гонгадзе - Мирославі.