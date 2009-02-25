Яценюк знає, чому виникла тема дострокових виборів Президента

Народний депутат України, лідер “Фронту змін” Арсеній ЯЦЕНЮК переконаний, що в Україні не буде дострокових президентських виборів.

Як передає кореспондент УНІАН, сьогодні на прес-конференції у Тернополі він зауважив, що є категоричним противником дострокових виборів Президента України.

“Зараз ініціюється політичний проект, спрямований на те, щоб ініціювати дострокові президентські вибори. Причина є абсолютно зрозуміла – частина людей просто не досидять у своїх владних кріслах до строкових виборів”, - зазначив він.

Водночас А.ЯЦЕНЮК підкреслив, що є конституційні терміни і немає жодної конституційної підстави для дострокових виборів Президента. “Всі і так вже зайшли у виборчий процес по Президенту, тому, я думаю, все буде так, як і передбачено Конституцією. Вибори будуть строкові”, – сказав А.ЯЦЕНЮК.

Він також повідомив, що є прихильником класичної партійної, а не мажоритарної системи. На його думку, мажоритарну систему відстоюють аутсайдери, у яких немає ідеології і які хочуть щось наобіцяти певному округу і завдяки цим обіцянкам потрапити у владу. Після цього, вважає А.ЯЦЕНЮК, депутата вже важко змусити виконати свої обіцянки. “Я за класичну партійну систему. Класичну – тобто наявність партій і відкритих списків, коли виборці голосують за партію і конкретну людину, яка представляє цю партію. А на обласному рівні я ще пропоную внести норму проживання на території області не менше 5 років. Бо в нас 30% обласних рад представлені людьми, які навіть не знають, як ця область пишеться”, - зауважив А.ЯЦЕНЮК.