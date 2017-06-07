Україна та Швейцарія підписали оновлену угоду про обмін нелегалами

Сьогодні, 7 червня, міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков та керівник Федерального департаменту закордонних справ Швейцарії Дідьє Буркхальтер підписали оновлену Угоду про реадмісію осіб між Україною та Швейцарською Конфедерацією. Про це повідомляє прес-служба МВС.

Читайте такожУ МВС вважають, що закон про зброю потрібно детальніше опрацювати (відео)У відомстві пояснили, що нова редакція Угоди, на відміну від варіанту 2003 року, дозволить покращити процедуру приймання та передачі осіб, які перебувають на територіях двох країн нелегально.

"Механізми угоди допомагатимуть боротися із нелегальною міграцією, а також підкреслюватимуть дотримання Україною своїх обов’язків в зазначеній сфері перед світовою спільнотою", - зазначили в МВС.