В Одеській області затримали трьох підозрюваних у переправленні нелегалів через кордон

В Одеській області правоохоронці затримали групу з трьох осіб, яких підозрюють у переправленні нелегальних мігрантів через державний кордон, а також контрабанді та інших злочинах.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Південного регіонального управління Державної прикордонної служби України, 31 травня правоохоронці затримали учасників угруповання, серед яких є й організатор.

«Цей громадянин тривалий час займався протиправною діяльністю на державному кордоні», - відзначили у прес-службі.

Як пояснили у прес-службі, комплекс заходів із затримання проводився в Окнянському і Подільському районах Одеської області, які межують з Молдовою.

Спецоперацію здійснює міжвідомча група - офіцери оперативного розшукового управління Південного регіонального управління Держприкордонслужби, СБУ та поліції, під процесуальним керівництвом працівників Котовської місцевої прокуратури. Також залучені силові підрозділи Держприкордонслужби.

Проведено 7 обшуків за місцем проживання затриманих, їхніх транспортних засобів, а також у родичів зловмисників.

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«В результаті вилучено ряд істотних речових доказів», - повідомили у прес-службі.

У відомстві наголосили, що в минулому члени цього угруповання неодноразово затримувалися прикордонниками за незаконне переміщення товарів та вантажів через державний кордон.

«Правопорушники також здійснювали на кордоні різного роду провокації з метою компрометації персоналу прикордонних підрозділів, зокрема, поширюючи в ЗМІ неправдиву інформацію», - повідомили у прес-службі.

Крім того, згаданий організатор - житель смт Окни - підозрюється в умисному пошкодженні автомобіля оперативного працівника Подільського прикордонного загону. За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ст. 347 КК (Умисне знищення або пошкодження майна працівника правоохоронного органу).

Як повідомили УНІАН у прес-службі Управління СБУ в області, затриманий організував канал нелегальної міграції. Встановлено, що місцевий житель шукав людей, які мали намір незаконно потрапити до Молдови. За 100 доларів із клієнта (серед яких – громадяни далекого зарубіжжя) він організовував перехід через державний кордон поза пунктами прикордонного контролю.

За даними УСБУ, організатора каналу і двох нелегалів співробітники спецслужби затримали при спробі незаконного перетину державного кордону без документів. Двоє інших підозрюваних були затримані в іншому районі в той самий час, щоб уникнути можливої втечі зловмисників.

Вирішується питання про обрання запобіжного заходу стосовно затриманих. Перевіряється можлива причетність співробітників правоохоронних органів до функціонування каналу нелегальної міграції. Встановлюється участь інших членів угруповання.

Як повідомляв УНІАН, раніше неодноразово прикордонники повідомляли про провокації в Одеській області з боку зловмисників, які займаються контрабандою та ін. Зокрема, 6 березня були затримані двоє зловмисників, які підпалили спостережну вежу, розташовану поблизу кордону з Молдовою.

Раніше повідомлялося про підпали автомобілів, що належать прикордонникам, тощо.