Наша Україна завтра офіційно оголосить про перехід в опозицію

«Наша Україна» у вівторок, 17 жовтня, офіційно оголосить про перехід в опозицію, повідомив журналістам лідер фракції “Наша Україна” Роман БЕЗСМЕРТНИЙ, розповідаючи про підсумки сьогоднішнього засідання фракції.

Як передає кореспондент УНІАН, він сказав: «Завтра таке оголошення від імені фракції буде зроблено» (у вівторок відбудеться пленарне засідання парламенту).

Р.БЕЗСМЕРТНИЙ також повідомив, що сьогодні на засіданні фракції було обговорено план роботи у статусі опозиційної фракції. За словами Р.БЕЗСМЕРТНОГО, «Наша Україна» обговорювала те, щоб основною метою діяльності фракції було створення альтернативи антикризовій коаліції і сформованому нею уряду.

Також обговорювалось питання створення конфедерації «Європейська Україна». Р.БЕЗСМЕРТНИЙ зауважив, що це робоча назва.

За його словами, фракція також обговорювала питання створення “тіньового уряду”, у якому профільні групи будуть відігравати роль урядових комітетів.

У плані дій, який «Наша Україна» планує затвердити протягом тижня, також передбачатиметься розробка до 350 документів – законопроектів, спрямованих на реалізацію Універсалу національної єдності і прискорення процесів європейської і євроатлантичної інтеграції України.

Р.БЕЗСМЕРТНИЙ також наголосив, що на сьогодні «Наша Україна» не веде переговорів ні з представниками опозиції, ні з представниками коаліції. «Якщо від Юлії Володимирівни (ТИМОШЕНКО) пропозиції відповідні будуть, ми, зрозуміло, готові відновити такий діалог», - сказав Р.БЕЗСМЕРТНИЙ.