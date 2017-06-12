Президент призначив Ширченко головою Хорошівської райдержадміністрації

Президент України Петро Порошенко призначив Галину Ширченко головою Хорошівської райдержадміністрації Житомирської області.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Житомирської ОДА.

Як зазначається у повідомленні, відповідне розпорядження Порошенко підписав сьогодні, 12 червня.

«Призначити Ширченко Галину Іванівну головою Хорошівської районної державної адміністрації Житомирської області з 12 червня 2017 року зі строком випробування один місяць та оплатою праці відповідно до законодавства», – йдеться у документі.

Попереднім керівником Хорошівської райдержадміністрації був Сергій Хабаза, якого було звільнено з посади 9 грудня 2016 року.

До призначення Ширченко виконувачем обов'язки голови Хорошівської РДА був перший заступник голови Віталій Римар.

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За даними Житомирської ОДА, Галина Ширченко народилась 21 листопада 1973 року в селі Добрині Хорошівського району Житомирської області. Вона закінчила Пінський індустріально-педагогічний технікум, а повну вищу освіту здобула у 2004 році, закінчивши Житомирський державний університет імені І. Франка за спеціальністю «вчитель біології, валеології та основ екології».

З 1993 року Ширченко працювала вчителем у Луківській середній школі Малинського району, потім - у Добринській школі Хорошівського району, а з 2004 року – на посаді директора Добринської загальноосвітньої школи І-ІII ступенів. Потім вона була директором Добринського навчально-виховного комплексу «Дошкільний навчальний заклад - загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ступенів».

З липня 2015 року Ширченко обіймала посаду заступника голови Хорошівської районної державної адміністрації.