Нафтогаз заявляє, що заплатив Росії за весь лютневий газ

17:34, 05 березня 2009
Політика
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Сума становила близько 360 млн. дол.

НАК «Нафтогаз України» повністю розрахувався з ВАТ «Газпром» за поставлений у лютому 2009 року російський газ.

Про це в інтерв`ю кореспондентові УНІАН повідомив начальник Управління зі зв`язків з громадськістю НАК «Нафтогаз України» Валентин ЗЕМЛЯНСЬКИЙ.

«Ми закінчили розрахунки з «Газпромом» за лютий», – сказав він.

Він також додав, що сума становила близько 360 млн. дол.

Як повідомляв УНІАН, станом на вечір 4 березня «Нафтогаз України» перерахував більш як 80% суми за спожитий у лютому російський газ.

Сьогодні близько 16.00 ВАТ "Газпром" повідомив, що "отримав від НАК "Нафтогаз України" 310 мільйонів доларів у рахунок оплати поставленого в лютому газу. Україні залишилося заплатити 50 мільйонів доларів".

Перед цим прем`єр-міністр РФ Володимир ПУТІН заявив, що Росія припинить постачання газу в Україну, а можливо, і європейським споживачам, якщо 7 березня не буде здійснено оплату за поставлений газ.

Згідно з контрактом від 19 січня 2009 р., "Нафтогаз України" зобов`язаний щомісяця направляти "Газпрому" платежі за газ не пізніше 7 числа місяця, наступного за місяцем постачання. Після першого ж неплатежу контракт між компаніями передбачає перехід на авансову систему розрахунків.

Загалом 2009 року НАК "Нафтогаз України" повинен заплатити 14,4 млрд. дол.

 

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