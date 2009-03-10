Ющенко просить ВР звільнити одного з членів Центрвиборчкому

Президент України Віктор ЮЩЕНКО вніс на розгляд Верховної Ради подання щодо звільнення Анатолія ПИСАРЕНКА з посади члена Центральної виборчої комісії

Як повідомляється на офіційному сайті Верховної Ради України, подання сьогодні передано на розгляд керівництву парламенту.

Заступник глави Секретаріату Президента України - представник Президента у Конституційному Суді та ЦВК Марина СТАВНІЙЧУК повідомила УНІАН, що подання внесено у зв’язку із досягненням А.ПИСАРЕНКОМ 65-річного віку.