Ющенко просить ВР звільнити одного з членів Центрвиборчкому
17:17, 10 березня 2009Політика
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Президент вніс подання
Президент України Віктор ЮЩЕНКО вніс на розгляд Верховної Ради подання щодо звільнення Анатолія ПИСАРЕНКА з посади члена Центральної виборчої комісії
Як повідомляється на офіційному сайті Верховної Ради України, подання сьогодні передано на розгляд керівництву парламенту.
Заступник глави Секретаріату Президента України - представник Президента у Конституційному Суді та ЦВК Марина СТАВНІЙЧУК повідомила УНІАН, що подання внесено у зв’язку із досягненням А.ПИСАРЕНКОМ 65-річного віку.
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