Порошенко розповів Меркель про результати переговорів з Трампом

Президент Петро Порошенко заявляє, що поінформував федерального канцлера Німеччини про результати переговорів з президентом США Дональдом Трампом. Про це Порошенко повідомив сьогодні журналістам у Брюсселі.

Читайте такожЄвросоюз сьогодні продовжить санкції проти РФ - Порошенко «Ми регулярно обмінюємося з пані Меркель результатами наших розмов з нашими американськими партнерами», - сказав він.

«Це саме робиться і з іншими партнерами для ефективної координації наших зусиль по забезпеченню миру в Україні», - додав президент.

Як повідомляв УНІАН, зустріч Порошенка і Трампа відбулась 20 червня. У Білому домі заявили, що президент США зустрівся з президентом України для обговорення підтримки мирного урегулювання ситуації на Донбасі.