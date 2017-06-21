Порошенко обговорив з Трампом санкції проти Москви та підтримку України у протидії агресії РФ

Президент Петро Порошенко заявляє, що обговорив з президентом США Дональдом Трампом підтримку України у протидії російській агресії та подальшу санкційну політику щодо Москви. Як передає кореспондент УНІАН, про це Порошенко повідомив під час прес-конференції сьогодні у Вашингтоні.

«Взагалі, підсумовуючи візит, можна сказати, що за ці 36 годин відбулися зустрічі з ключовими гравцями, основними членами нової адміністрації президента Трампа. Була дуже довга, дуже змістовна розмова з паном президентом», - заявив він.

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За словами Порошенка, під час переговорів з Трампом було наголошено на підтримці територіальної цілісності України та продовженні санкційної політики щодо РФ.

«Річ перша – це підтримка США суверенітету, територіальної цілісності та незалежності нашої держави, підтримка України у протидії російській агресії, конкретні плани, які передбачають збереження, а інколи навіть посилення санкційного режиму по відношенню до РФ - аж до повного виконання, імплементації Мінських угод. Думаю, що це надзвичайно важливо і невипадково, що саме під час перебування української делегації США запровадили нові санкції», - заявив він.

Як повідомляв УНІАН, зустріч Порошенка і Трампа відбулась 20 червня. У Білому домі заявили, що президент США зустрівся з президентом України для обговорення підтримки мирного урегулювання ситуації на Донбасі.

Також 20 червня Міністерство фінансів США заявило про розширення санкцій проти 6 росіян, 21 представника бойовиків і компаній з Донбасу, а також проти 11 осіб і компаній з Криму.