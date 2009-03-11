Яценюк: ВР якнайшвидше має скасувати пільги та недоторканність

Народний депутат України, лідер «Фронту змін» Арсеній ЯЦЕНЮК вважає, що Верховна Рада має в першочерговому порядку розглянути внесений ним законопроект «Про внесення змін до Закону України «Про статус народного депутата України» (щодо скасування депутатських пільг та недоторканності).

Як повідомили УНІАН у прес-службі “Фронту змін”, про це він сказав під час зустрічі з журналістами у Черкасах.

А.ЯЦЕНЮК наголосив, що ряд політичних сил говорять про необхідність таких змін, але в той же час законопроект не включається до порядку денного.

Звертаючись до керівництва парламенту та найчисельніших фракцій, він зазначив: “Менше декларацій, більше дій».

А.ЯЦЕНЮК також нагадав, що під час його головування у парламенті депутати ухвалили зміни до Конституції України щодо скасування депутатської недоторканності. Він зауважив, що для завершення процедури їх прийняття необхідно винести на голосування ці зміни. За його словами, парламент має ухвалити законопроект про скасування депутатських пільг і “завершити зміни до Конституції, які були розпочаті минулого року”.

Як повідомляв УНІАН, 3 березня Арсеній ЯЦЕНЮК зареєстрував у Верховній Раді України законопроект «Про внесення змін до Закону України «Про статус народного депутата України» (щодо обмеження пільг)».

Проектом передбачено скасування обов’язкового державного страхування життя і здоров’я народного депутата України, безкоштовного отримання санаторно-курортних путівок. Істотно скорочуються права народних депутатів на транспортне забезпечення, зокрема, на безкоштовний проїзд, користування залами для офіційних делегацій, паркування автомобіля на всій території України, користування транспортом Верховної Ради тощо.

У поданому документі також пропонується скасувати статтю 35 Закону України «Про статус народного депутата України» – «Забезпечення народних депутатів України житловими приміщеннями», відповідно до якої вони мали право на створення належних житлових умов шляхом надання житла державою або компенсування витрат на житло.

Крім того, А.ЯЦЕНЮК пропонує скоротити кількість помічників-консультантів народного депутата з 31-го до 11-ти, і лише 2-м (за чинним законом 4-м) надавати статус державних службовців.

Даним законопроектом також пропонується скасувати статтю 27 - «Недоторканність народного депутата України».

При цьому автор законопроекту наголошує на необхідності внести зміни до Конституції України з даного питання.