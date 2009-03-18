Скандал навколо "люстри із Версаля" - мінфін вимагає сказати, що це не він
Симоненко не розібрався, хто купував?
Міністерство фінансів України вимагає від голови Рахункової палати Валентина СИМОНЕНКА спростувати заяву про придбання Мінфіном дорогої люстри.
Про це сказано в оприлюдненому на офіційному сайті міністерства повідомленні.
Прес-служба відомства повідомляє, що нинішнє керівництво Мінфіну, яке працює з грудня 2007 року, таких люстр не купувало.
«У зв`язку з цим, звертаємося до пана СИМОНЕНКА з проханням спростувати це повідомлення. Якщо пан СИМОНЕНКО мав на увазі, що такі витрати здійснено колишнім керівництвом Мінфіну, то просимо його зробити відповідну заяву в засобах масової інформації», - наголошується в повідомленні.
Як повідомляв УНІАН, 17 березня голова Рахункової палати України В.СИМОНЕНКО заявив, що фахівці під час аудиту використання коштів Міністерством фінансів України на будівництво й облаштування нової будівлі виявили порушення. «Там одна люстра коштує більш ніж увесь дзеркальний зал Версаля», - сказав В.СИМОНЕНКО.