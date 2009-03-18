Скандал навколо "люстри із Версаля" - мінфін вимагає сказати, що це не він

Міністерство фінансів України вимагає від голови Рахункової палати Валентина СИМОНЕНКА спростувати заяву про придбання Мінфіном дорогої люстри.

Про це сказано в оприлюдненому на офіційному сайті міністерства повідомленні.

Прес-служба відомства повідомляє, що нинішнє керівництво Мінфіну, яке працює з грудня 2007 року, таких люстр не купувало.

«У зв`язку з цим, звертаємося до пана СИМОНЕНКА з проханням спростувати це повідомлення. Якщо пан СИМОНЕНКО мав на увазі, що такі витрати здійснено колишнім керівництвом Мінфіну, то просимо його зробити відповідну заяву в засобах масової інформації», - наголошується в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, 17 березня голова Рахункової палати України В.СИМОНЕНКО заявив, що фахівці під час аудиту використання коштів Міністерством фінансів України на будівництво й облаштування нової будівлі виявили порушення. «Там одна люстра коштує більш ніж увесь дзеркальний зал Версаля», - сказав В.СИМОНЕНКО.