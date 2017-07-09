Парубій закликав позбавити Росію права вето в ООН

Голова Верховної Ради України Андрій Парубій переконаний, що Росія в рамках роботи Організації Об’єднаних Націй повинна бути позбавлена права вето у питаннях, що стосуються України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Парубій сказав під час зустрічі з генеральним секретарем ООН Антоніу Гутеррешем сьогодні у Києві.

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"Зараз, коли російська агресія продовжується, Україна вкрай потребує дуже сильної і дієвої Організації Об'єднаних Націй", - сказав спікер.

Зокрема, Парубій висловив переконання, що "Російська Федерація повинна бути позбавлена права вето щодо питань, які стосуються України".

Голова парламенту додав, що це відповідає пункту 3 статті 27 Статуту ООН, яким передбачається, що країна-агресор має утримуватися, якщо вона виступає стороною в конфлікті.