Санкції США та ЄС будуть чинними, поки Росія не припинить агресію - Тіллерсон

Державний секретар Сполучених Штатів Америки Рекс Тіллерсон наголошує, що санкції США та Європейського Союзу будуть чинними, поки Росія не припинить агресію.

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Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав у Києві на спільній з президентом України Петром Порошенком прес-конференції.

"Санкції США та ЄС стосовно Росії зберігатимуться чинними до того часу, поки Москва не скасує свої дії, які призвели до цих конкретних санкцій", - заявив Тіллерсон.

Як повідомляв УНІАН, влітку 2014 року Євросоюз, а також США, Канада, Японія та ряд інших країн оголосили про нові санкції щодо осіб, компаній, банків і деяких секторів російської економіки через дії РФ, спрямовані на дестабілізацію ситуації в Україні. Перший етап санкцій був запроваджений ще в березні 2014 року - після анексії Росією українського Криму.