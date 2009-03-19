В понеділок, 23 березня 2009 р. о 10.00 розпочнеться міжнародна конференція "Куди йде Європа? Горизонти нової архітектури безпеки на континенті". Організатор – Центр міжнародних і порівняльних досліджень.

Учасники: Сергій Тигіпко, співголова Ради інвесторів при Кабінеті Міністрів України, Жак Фор, Посол Франції в Україні, Тарас Чорновіл, перший заступник голови Комітету ВР у міжнародних справах, Анатолій Орел, генеральний директор Центру міжнародних і порівняльних досліджень, Джульетто Кьєза, депутат Європейського парламенту (Італія), Уільям Тейлор, Посол США в Україні, Олексій Пушков, директор Інституту актуальних міжнародних проблем Дипломатичної академії МЗС РФ, Леонід Кожара, президент Центру міжнародних і порівняльних досліджень.

Адреса: Київ, готель "Воздвиженський" (вул.. Воздвиженська, 60, м. Контрактова площа), початок о 10 годині.

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