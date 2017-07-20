Син Шеремета: Порошенко особисто сказав мені, що вбивці будуть знайдені

В річницю вбивства у Києві журналіста Павла Шеремета його син розповів виданню Медуза, як під час панахиди у нього відбулася коротка розмова з президентом України Петром Порошенком. Двоє дітей Шеремета допускають, що винних можуть не знайти.

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"Він підійшов до мене особисто, висловив свої співчуття, і сказав, що злочинці і головні замовники будуть знайдені. Сенсу в тому, щоб на нього тиснути і питати у нього якісь формальні речі, я не бачу. Або вони це питання вирішать, або ні. А постійно їздити туди, смикати, отримувати якісь формальні відповіді - у цьому немає ніякого сенсу, тільки витрачати свої сили", - сказав Микола Шеремет, який працює у компанії Ernst & Young.

Його сестра, Єлизавета Шеремет, отримала ступінь бакалавра соціології і вступає на магістратуру. Вона підкреслила, що розслідування вбивства - це питання поваги.

"Мені легше не стане. Але якщо вбивство не розкриють, мені стане гірше, тому що це буде автоматично означати, що тато не сприймається як хтось досить важливий, для того щоб його вбивство було розслідувано. Це питання поваги. Він настільки значима людина, що неприпустимо залишати справу нерозкритою", - сказала дочка Шеремета.

"Тата неможливо було не любити. Будь-яка людина, яка була з ним знайома, розуміє, про що я кажу. Він же абсолютно винятковий, і народитися в цій сім'ї - це нескінченне щастя моє і мого брата", - зазначила Єлизавета.

Як повідомляв УНІАН, Шеремет загинув у центрі Києва вранці 20 липня 2016 року в результаті вибуху автомобіля. Поліція кваліфікувала злочин по 2 ч. п. 5 ст. 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство, вчинене способом, небезпечним для життя багатьох осіб). Керівники українських правоохоронних органів назвали основною версією вбивства Шеремета помсту за його професійну діяльність, а також не виключили, що до вбивства може бути причетна Росія.