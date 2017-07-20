Посли G7 закликали Україну розслідувати вбивство Шеремета і покарати винних

Посли країн G7 ("Великої сімки") наголосили на важливості продовження розслідування обставин убивства журналіста Павла Шеремета, а також на необхідності притягнення винних у скоєнні цього злочину до відповідальності. Про це йдеться в заяві, опублікованій на сайті Посольства Італії у Києві.

Читайте такожМВС про справу Шеремета: ми не можемо похвалитися наявністю підозрюваних"Сьогодні виповнюється рік з дня вбивства журналіста Павла Шеремета. З цієї нагоди посли країн «Великої Сімки» наголошують на важливості продовження розслідування обставин його загибелі та притягнення винних до відповідальності. Ми продовжуємо підтримувати свободу ЗМІ в Україні та підкреслювати важливу роль незалежної та вільної преси", - йдеться у заяві.

Як повідомляв УНІАН, Шеремет загинув в центрі Києва вранці 20 липня 2016 року внаслідок вибуху автомобіля. Поліція кваліфікувала злочин за 2 ч. п. 5 ст. 115 Кримінального кодексу ("умисне вбивство, вчинене способом, небезпечним для життя багатьох осіб").

Генеральний прокурор Юрій Луценко назвав основною версією вбивства Шеремета помсту за його професійну діяльність.

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков не виключив, що до вбивства Шеремета може бути причетна Росія. Він також заявив, що Національна поліція готова заплатити 200 тис. грн за будь-яку інформацію, що стосується вбивства журналіста.