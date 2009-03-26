Черновецький заявляє, що Тимошенко ходила в «Посольство Боже»

Київський міський голова Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ стверджує, що прем`єр-міністр Юлія ТИМОШЕНКО відвідувала церкву «Посольство Боже» і молилася там.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ сказав сьогодні в інтерв`ю журналістам, коли коментував шанси можливих кандидатів у Президенти України на найближчих виборах.

«Усе, що вона говорить, потрапляє прямо в серце до людей, дуже гарна, неймовірно. Розумна, освічена жінка, обрана Богом, - сто відсотків, дуже віруюча, православна», - сказав Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ.

У той же час додав, що нинішній прем`єр також відвідує католицькі і протестантські церкви.

«Вона молилася в мого духовного наставника – Сандея (АДЕЛАДЖІ), в церкві. Це факт. І вона від цього ніколи не відмовляється», - заявив Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ.