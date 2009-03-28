Комісар ЄС дала пораду «як справжній друг України»

Українському парламенту потрібно відкласти політичні розбіжності при розгляді законодавчого пакета, спрямованого на отримання резервного кредиту від МВФ, і продемонструвати об’єднаний підхід до відновлення рівноваги українського бюджету.

Про це заявила у статті для «Дзеркала тижня» комісар ЄС Беніта ФЕРРЕРО-ВАЛЬДНЕР.

«Як справжній друг України я не можу ще більше наголосити на потребі відкласти політичні розбіжності для того, щоб вирішити нагальні та критичні питання, які стоять сьогодні перед нами», - зазначила комісар ЄС.

Вона наголосила, що законодавчі реформи, за які Верховна Рада України голосуватиме 31 березня, мають довгострокову економічну цінність і повинні превалювати над короткостроковими партійними інтересами.

«У вівторок 31 березня Верховна Рада України розглядатиме законодавчий пакет, який має особливу вагу в історії України, - відзначила Б.ФЕРРЕРО-ВАЛЬДНЕР. - Парламент має прийняти суверенне рішення, але я сподіваюся, що всі депутати згадають уроки історії й візьмуть до уваги довгострокову цінність антикризових заходів, а не короткострокові політичні інтереси своїх партій».

На думку єврокомісара, злагоджений підхід до проблем бюджетної рівноваги дозволить Україні закласти основи майбутнього довгострокового розвитку.

«Неможливо переоцінити важливість демонстрації Україною злагодженого підходу до відновлення рівноваги бюджету. Насправді Україна робитиме перший крок до переходу від кризового управління до довгострокового розвитку», - зазначила Б.ФЕРРЕРО-ВАЛЬДНЕР.

При тому вона високо оцінила єдність, продемонстровану президентом та прем’єр-міністром України під час брюссельської інвестиційної конференції, присвяченої модернізації української газотранспортної системи.

«Для мене їхні спільні зусилля стали прекрасним прикладом єдності та рішучості перед лицем політичних викликів, а також показали, що можна досягнути єдиним фронтом», - констатувала комісар ЄС.

Як повідомляв УНІАН, прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО очікує, що 31 березня Верховна Рада проголосує за черговий пакет антикризових заходів, що дають змогу отримати другий транш кредиту Міжнародного валютного фонду.

До антикризового пакета, за словами прем`єра, входять законопроекти про підвищення акцизних зборів на тютюнові вироби та іншу продукцію, про внесення змін до Державного бюджету щодо збалансування бюджету Аграрного фонду та фінансового плану НАК «Нафтогаз України», а також про запровадження «справедливих» внесків до Пенсійного фонду.