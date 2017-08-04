Суд допитає трьох свідків спроби одягти браслет на Полякова

Суд погодився допитати трьох свідків того, як детективи намагалися надіти браслет на нардепа Максима Полякова.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Мова йде про двох детективів НАБУ, а також співробітника прокуратури Черкаської області.

Також САП передала суду відео цих подій від 27 липня.

На прохання адвокатів Полякова суд зробив перерву до 8 серпня, щоб вони могли вивчити матеріали клопотання.

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Як відомо, САП вимагає стягнути з Полякова 304 тис грн застави, оскільки він не погоджується носити електронний браслет.

Сам Поляков стверджує, що співробітники НАБУ намагалися це зробити з порушенням процедури. Крім того, він вважає, що браслет як засіб контролю суперечить статусу народного депутата.