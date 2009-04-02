Куликов «трьома руками» за те, щоб завести Черновецького до психіатра

Голова Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради з питань розслідування діяльності влади Києва, народний депутат від НУ-НС Кирило КУЛИКОВ констатує, що провести психіатричну експертизу діючого мера Києва Леоніда ЧЕРНОВЕЦЬКОГО можна лише за рішенням суду.

Про це депутат сказав у коментарі УНІАН, зазначивши, що дуже б хотів, щоб Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОГО визнали психічно здоровим.

«Я є, повірте мені, прихильником, причому трьома руками, того, щоб Леонід Михайлович пройшов психіатричну експертизу, яка б ухвалила рішення, що він дієздатний, - сказав депутат, – тому що це дозволить притягнути Леоніда Михайловича до відповідальності. Так, за ці діяння, що він творить, треба відповідати, а психічно хворий ні за що не відповідає».

Голова ТСК також зазначив, що це не він висував тезу про необхідність провести Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОМУ психіатричну експертизу. Водночас він уточнив, що Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОМУ можна провести експертизу лише за рішенням суду, «але на сьогоднішній день, відповідно, рішення суду ще немає, а до суду можна буде подати тільки після того, коли буде порушено кримінальну справу».

К.КУЛИКОВ повідомив, що Слідча комісія щодня проводить засідання. «Щодня заслуховуємо людей: експертів, представників громадськості, спортивних організацій з питань культурної спадщини, екологічного середовища, розвитку спорту і так далі. Тобто ми діємо в рамках нового закону про тимчасові слідчі комісії, який набув чинності з березня», - сказав депутат.

К.КУЛИКОВ також зазначив, що він «зовсім не сумує за церквою Сандея АДЕЛАДЖІ». «Ну немає у мене цього. Я в його церкву не ходжу, але чому я маю весь час дивитись сповіді Сандея АДЕЛАДЖІ на комунальному каналі «Київ», який створювали ще мої дідусь з бабусею?», - сказав К.КУЛИКОВ.