Тимошенко прочитала всі «записки божевільного» Партії регіонів у Раді

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО не виключає, що блокування роботи Верховної Ради депутатами фракції Партії регіонів є сценарієм підготовки до проведення дострокових парламентських виборів.

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку Ю.ТИМОШЕНКО висловила сьогодні на прес-конференції в Кабінеті Міністрів.

«У мене є така підозра, що може бути створено таке підприємство з обмеженою відповідальністю приблизно за таким принципом: «Ми блокуємо, а ти оголосиш дострокові вибори указом». Приблизно так. Можливо, це така підготовка до дострокових парламентських виборів, які вони дуже хотіли б провести разом з Президентом України, на жаль», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Прем`єр-міністр наголосила, що жодних правових підстав для проведення дострокових виборів до парламенту не існує. За її словами, її політична сила не допустить проведення дострокових виборів.

«Я почитала всі плакати, якими Партія регіонів обвішала сьогодні Верховну Раду. Я думаю, що після того, як вони разом з експертами розібралися, чим відрізняється Гоголь від гоголя-моголя, вони, таким чином, вирішили своєрідно відзначити ювілей Гоголя. Ви ж пам`ятаєте «Записки божевільного»? Так от, сьогодні в парламенті ми їх можемо на стінах почитати», - поіронізувала голова уряду.

На її думку, люди, які приходять у політику за допомогою виборів, повинні виправдовувати довіру виборців. «Вони (політики) не повинні відкидати довіру, повинні працювати, а не сачкувати», - підсумувала Ю.ТИМОШЕНКО.