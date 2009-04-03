Лідер фракції НУ-НС сподівається, що Ющенко більше не піде в президенти

Лідер фракції «Наша Україна - Народна самооборона» Микола МАРТИНЕНКО заявляє, що парламентські та президентські вибори практично неможливо ув’язати між собою відповідно до чинного законодавства.

Про це він заявив в інтерв’ю УНІАН, коментуючи пропозицію Президента України Віктора ЮЩЕНКА провести одночасно дострокові парламентські та президентські вибори.

"По-перше, парламентські та президентські вибори практично неможливо ув’язати між собою відповідно до чинного законодавства, - сказав М.МАРТИНЕНКО. - По-друге, жодних підстав до оголошення дострокових парламентських виборів немає – це визнав і Президент. По-третє, парламент уже призначив чергові президентські вибори на 25 жовтня поточного року. Сподіваюся, що на них Віктор Андрійович відіграватиме роль не кандидата, а гаранта Конституції і дотримання рівних прав всіх інших кандидатів".

На переконання депутата, "якщо справді реалізувати ідею одночасних виборів, то на центральних органах влади можна буде вішати таблички „Зачинено. Всі пішли на вибори”.

М.МАРТИНЕНКО наголосив, що в умовах економічної кризи необхідна наявність владних інституцій, які прийматимуть оперативні рішення і нестимуть відповідальність за стан справ у країні.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 3 квітня, Президент В.ЮЩЕНКО заявив, що готовий до дострокових президентських виборів, якщо вони будуть проведені одночасно з достроковими парламентськими виборами.