У Мінську завершилася зустріч "сірого кардинала" Кремля і спецпредставника США щодо України

Спеціальний представник Державного департаменту США у справах України Курт Волкер сьогодні в Мінську провів зустріч із помічником президента Російської Федерації Владиславом Сурковим. Про це повідомив сказав речник Міністерства закордонних справ Білорусі Дмитро Мирончик, передає Радіо Свобода.

За його словами, зустріч, яка відбувалася за зачиненими дверима, почалася близько 14:00, а завершилася після 17:00. Про її підсумки наразі не відомо.

Зазначається, що сторони обговорили шляхи врегулювання конфлікту на Донбасі.

Спілкування із пресою у Курта Волкера на 21 серпня не було заплановано. У посольстві США у Міську повідомили, що його брифінг для преси відбудеться 22 серпня у Вільнюсі, куди Волкер відбуває після Мінська для переговорів з урядом Литви щодо врегулювання українського питання, зокрем,а припинення бойових дій на Донбасі.

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Очікується, що спецпредставник США там розповість і про свої переговори з Владиславом Сурковим.

23 серпня Волкер поїде до Києва, де приєднається до міністра оборони США Джеймса Маттіса на зустрічах із представниками влади України для обговорення «наступних кроків у дипломатичних переговорах із відновлення суверенітету і територіальної цілісності України».

Останніми тижнями адміністрація президента США Дональда Трампа, за повідомленнями, розглядає можливість змінити дотеперішню позицію щодо надання Україні оборонних озброєнь летальної дії. Пентагон і Державний департамент виступили за такий крок. Але поки ще зберігається становище від часів адміністрації попереднього президента Барака Обами, який виступив проти такого надання.