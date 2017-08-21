Глава Пентагону розповів про плани на візит в Україну на День Незалежності

Глава Пентагону Джеймс Меттіс під час найближчого візиту в Київ збирається підкреслити прихильність США до стратегічного партнерства з Україною. Про це йдеться в заяві на сайті Пентагону.

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"В Україну я їду, щоб відзначити День Незалежності, і просто щоб переконатися, що вони знають, що ми усвідомлюємо цінності і те, що вони намагаються зібрати з історії, яка була у них в минулому. Нелегко створити демократію. Нелегко створити суверенну державу, особливо зараз, коли Росія порушує територіальну цілісність", - заявив Меттіс.

Він додав, що збирається піти на парад у День Незалежності і зустрітися з президентом Порошенком і міністром оборони Полтораком, щоб "підкреслити нашу відданість стратегічному партнерству і підтримку їхньому суверенітету і територіальній цілісності, а також підкреслити підтримку США у сфері навчання, спорядження та консультування для підвищення потенціалу їхніх сил".

До учасників зустрічі приєднається посол Волкер, спеціальний представник для переговорів з Україною.

"Як і в багатьох інших місцях в світі, зараз я підтримую дипломатичне керівництво і зусилля держсекретаря Тіллерсона, щоб працювати з нашими союзниками по НАТО і Україною і продовжувати наполягати на зобов'язаннях Росії згідно з Мінським домовленостями. Сюди входить негайне припинення вогню, виведення важкої зброї і безперешкодний доступ для моніторингу ОБСЄ", - підкреслив Меттіс.

Як повідомляв УНІАН, глава Пентагону приїде в Україну 24 серпня і відвідає урочистий парад до Дня Незалежності.