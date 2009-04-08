Львівський суд визнав право БЮТ судитися з Тернопільською ТВК

Львівський апеляційний адміністративний суд 7 квітня своїм рішенням скасував ухвалу Тернопільського окружного адміністративного суду від 24 березня, якою він залишив без розгляду позов БЮТ з вимогою визнати протиправним протокол про підсумки голосування і результати виборів до Тернопільської обласної ради.

Як повідомила УНІАН прес-секретар суду Ольга ДАВИД, суд також постановив направити цю ухвалу до суду першої інстанції (Тернопільський окружний адміністративний суд) для розгляду справи по суті.

За словами прес-секретаря, тернопільський суд вказаний позов залишив без розгляду, оскільки БЮТ не є суб’єктом виборчого процесу, після чого БЮТ і звернувся до львівського суду зі скаргою, у якій просив скасувати ухвалу тернопільського суду і прийняти постанову про задоволення скарги БЮТ у повному обсязі.

За інформацією О.ДАВИД, “колегія суддів Львівського адміністративного апеляційного суду задовольнила скаргу апелянта (БЮТ) частково: своїм рішенням львівський суд визнав право БЮТ позиватись до Тернопільської ТВК”.

Колегія суддів львівського суду визнала, що суд першої інстанції допустив порушення норм процесуального права, що потягло за собою неправомірне вирішення питання, сказала прес-секретар.

Як повідомляв УНІАН, 24 березня Тернопільський окружний адміністративний суд залишив без розгляду позов БЮТ з вимогою скасувати результати дострокових виборів депутатів Тернопільської облради.

У своєму позові БЮТ вимагав визнати противоправними та скасувати протокол ТВК від 15 березня 2009 року «Про підсумки голосування та результати позачергових виборів депутатів Тернопільської обласної ради», визнати незаконними дії ТВК щодо оприлюднення результатів виборів та визнати відсутність правових підстав для проведення 15 березня 2009 року позачергових виборів депутатів Тернопільської облради. Позовна заява була підписана прем’єр-міністром, лідером БЮТ Юлією ТИМОШЕНКО.

Cуд відмовився розглядати справу, оскільки вона була подана від імені прем’єр-міністра, яка не може виступати стороною у цій справі.