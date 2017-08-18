ГПУ спростувала підготовку подань на 40 нардепів

У Генеральній прокуратурі України назвали політичною маніпуляцією інформацію у ЗМІ про підготовку списку із 40 народних депутатів з метою зняття з них недоторканності. Про це йдеться у повідомленні Генеральної прокуратури України у Facebook.

Читайте такожПорошенко шкодує, що Рада не зняла недоторканність з усіх пропонованих ГПУ депутатів

"Інформація щодо існування так званого списку народних депутатів, з приводу яких Генеральна прокуратура України начебто готує подання на зняття депутатської недоторканності, оприлюднена окремими інтернет-ЗМІ, є дезінформацією і спробою політичних маніпуляцій. Так званий список не має жодного відношення до діяльності Генпрокуратури", - наголосили у відомстві.

Раніше деякі ЗМІ з посиланням на власні джерела повідомили, що в Генпрокуратурі готують подання на близько 40 народних депутатів для зняття з них депутатської недоторканності.

Зокрема, повідомлялося про плани ГПУ і САП подати до Комітету Верховної Ради України з питань Регламенту та організації роботи ВРУ хоча б 10 подань.

"Серед відомих прізвищ у списку є Сергій Лещенко ("Блок Петра Порошенка"), Віктор Чумак (позафракційний), Наталія Королевська ("Опозиційний блок"), Ігор Мосійчук ("Радикальна партія Олега Ляшка"), В'ячеслав Богуслаєв ("Воля народу" ), Андрій Лозовий ("Радикальна партія Олега Ляшка"), Микола Скорик ( "Опозиційний блок"). Чи будуть на них подання, поки невідомо, Генпрокуратура збирає докази", - повідомляло джерело.

Крім того повідомлялося, що нібито в список знову потрапив Максим Поляков ( "Народний фронт"), за яким готують повторне подання про надання згоди парламенту на арешт, враховуючи, що Поляков ігнорує рішення суду про носіння електронного браслета. Також в ГПУ виявили новий факт про незаконне збагачення нардепа, що може призвести не до повторного, а вже до нового подання.